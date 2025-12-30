Jutrošnji saobraćajni špic u Beogradu deluje nestvarno - nema gužvi!
saobraćajne gužve jutros ni na vidiku
NESTVARNE SCENE NA BEOGRADSKIM ULICAMA, ŠTA SE DEŠAVA? Radni dan, deca idu u školu, a gde su gužve u špicu?! Grad poluprazan, GSP ide normalno (FOTO)
Iako je uobičajeni radni dan, a deca idu u školu, izgleda da su se Beograđani već "raspustili" i počeli da praznuju.
Na ulicama nema gužvi ni zastoja, a ključne saobraćajne tačke koje inače zadaju glavobolje vozačima, jutros u poluprazne.
Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen
GSP saobraća uobičajeno po rasporedu za radni dan.
AMSS: Povoljni uslovi za vožnju, bez čekanja na granicama i naplatnim rampama
Vozače će pratiti uglavnom povoljni vremenski uslovi što će im olakšati vožnju na putevima, a očekuju se gužve unutar gradova, kao i na putevima zbog dolaska praznika, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na naplatnim stanicama širom Srbije jutros nema zadržavanja. Nema čekanja ni na graničnim prelazima, ni za putnička, ni za teretna vozila.
2