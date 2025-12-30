saobraćajne gužve jutros ni na vidiku

Iako je uobičajeni radni dan, a deca idu u školu, izgleda da su se Beograđani već "raspustili" i počeli da praznuju.

Na ulicama nema gužvi ni zastoja, a ključne saobraćajne tačke koje inače zadaju glavobolje vozačima, jutros u poluprazne.

1/4 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen

GSP saobraća uobičajeno po rasporedu za radni dan.

AMSS: Povoljni uslovi za vožnju, bez čekanja na granicama i naplatnim rampama

Vozače će pratiti uglavnom povoljni vremenski uslovi što će im olakšati vožnju na putevima, a očekuju se gužve unutar gradova, kao i na putevima zbog dolaska praznika, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na naplatnim stanicama širom Srbije jutros nema zadržavanja. Nema čekanja ni na graničnim prelazima, ni za putnička, ni za teretna vozila.