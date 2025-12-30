Sedam osoba lakše je povređeno a jedna teže u šest saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile noćas u Beogradu, saopštila je služba Hitne pomoći.
8 POVREĐENIH U 6 SAOBRAĆAJKI! Noć u Beogradu: Jedan teže povređen, sedam lakše, plus tuče, povrede i pijani
Ekipe Hitne pomoći intervenisale su u 24 časa oko 330 puta, dok je u toku noći bilo 20 intervencija na javnim mestima, zbog osoba u alkoholisanom stanju, sitnih povreda i tuča.
Dežurne zdravstvene ustanove danas su Kliničko-bolnički centar (KBC) Zvezdara, KBC Bežanijska kosa, Urgentni centar, Dečja klinika "Tiršova", prenela je Radio-televizija Srbije.
