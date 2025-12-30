Slušaj vest

Postavljeni su okićeni štandovi s raznim ponudama za Beograđane koji će tu tokom neradnih dana za praznike doći da se prošetaju sa decom.

Reč je o novogodišnjem bazaru s raznim sadržajima.

Božićno selo na platou ispred Skupštine Srbije Foto: Kurir

Plato je ukrašen i okićenim jelkama, novogodišnjom rasvetom, svetlećim kočijama...

Božićno selo u Beogradu Izvor: Kurir

 Kurir.rs

