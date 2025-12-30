Na platou ispred Skupštine Srbije postavljeno je Božićno selo uoči predstojećih praznika.
POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA BOŽIĆNO SELO ISPRED SKUPŠTINE: Ukrašeni štandovi, okićene jelke, kočije, novogodišnja rasveta i ukrasi (FOTO/VIDEO)
Postavljeni su okićeni štandovi s raznim ponudama za Beograđane koji će tu tokom neradnih dana za praznike doći da se prošetaju sa decom.
Reč je o novogodišnjem bazaru s raznim sadržajima.
Plato je ukrašen i okićenim jelkama, novogodišnjom rasvetom, svetlećim kočijama...
