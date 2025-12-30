Slušaj vest

Dežurni lekar Hitne pomoći Željko Baćević izjavio je za RTS da su u vozilu koje je jutros sletelo sa puta bile dve ženske osobe koje, prema prvim informacijama, najverovatnije nisu teško povređene.

"Naša ekipa je na licu mesta pa ćemo po zbrinjavanju imati pouzdane i tačne podatke", dodao je Baćević.

Ukazao je da je tokom noći zabeleženo šest saobraćajnih nezgoda u kojima je Hitna pomoć intervenisala. Jedna osoba je teško povređena.

Hitna pomoć je tokom noći imala 20 intervencija na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i psihijatrijski pacijenti.