Slušaj vest

Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas radno vreme tokom novogodišnjih i božićnih praznika, i naveo koje će službe tada biti dežurne.

Naveli su da će u četvrtak, 1. januara, u petak 2, u utorak 6. i u sredu 7. januara raditi Centar za mikrobiologiju - Odsek za prijem uzroaka u Ulici dr Subotića Starijeg 5, prijemna i ginekološka ambulanta, kao i šalter za izdavanje rezultata.

Građani mogu da ih kontaktiraju putem telefona 060 018 02 45.

U objavi na njihovom sajtu, piše da će u petak, 2. januara i u utorak, 6. januara pored tih ambulanti raditi i sanitarna ambulanta.

Prijem pacijenata je od 8.00 dо 12 čаsоvа, a izdavanje sanitarne knjižice od 8.00 do 13 časova, a njihov kontakt telefon je 060 71 71 965.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoPrijavljena epidemija gripa u Beogradu: Raste broj obolelih, virus dijagnostikovan u 18 okruga u Srbiji!
Pacijenti čekaju u čekaonici doma zdravlja
Društvo"Spremite zalihe hrane i lekova" Ova 4 grada u Srbiji na udaru surove zime! Oglasio se Batut zbog potencijalno opasnog vremena
Sneg i zima
Društvo"Super grip" hara Srbijom! Krenuo ranije i mnogo je zarazniji: Za širenje virusa "najzaslužnija" deca! Oglasio se Batut, SZO u izveštaju pomenula Srbiju
Devojčica leži na krevetu, a majka joj stavlja oblogu na čelo zbog povišene temperature
DruštvoOglasio se Batut o zaboravljenoj bolesti koja hara regionom: Prvi slučajevi zaraze potvrđeni u komšiluku posle 30 godina, evo šta se dešava u Srbiji
Zgrada Instituta za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut
DruštvoLEKARI UPOZORILI - OVAKO NEŠTO NISMO VIDELI! Alarm u zemlji gde Srbi provode praznike, oglasio se i "Batut": Evo kakvo je stanje u Srbiji
Ljudi u bolnici sa simptomima gripa i žena sa toplomerom