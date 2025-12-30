koje su službe dežurne

koje su službe dežurne

Slušaj vest

Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas radno vreme tokom novogodišnjih i božićnih praznika, i naveo koje će službe tada biti dežurne.

Naveli su da će u četvrtak, 1. januara, u petak 2, u utorak 6. i u sredu 7. januara raditi Centar za mikrobiologiju - Odsek za prijem uzroaka u Ulici dr Subotića Starijeg 5, prijemna i ginekološka ambulanta, kao i šalter za izdavanje rezultata.

Građani mogu da ih kontaktiraju putem telefona 060 018 02 45.

U objavi na njihovom sajtu, piše da će u petak, 2. januara i u utorak, 6. januara pored tih ambulanti raditi i sanitarna ambulanta.

Prijem pacijenata je od 8.00 dо 12 čаsоvа, a izdavanje sanitarne knjižice od 8.00 do 13 časova, a njihov kontakt telefon je 060 71 71 965.