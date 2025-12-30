Slušaj vest

Kretanje Skadarskom ulicom je obavezno za sva putnička vozila koja iz Terazijskog tunela ili od Doma omladine idu ka Bulevaru despota Stefana, što skraćuje njihov put od Ulice braće Jugovića do Bulevara despota Stefana.

Na ovoj deonici Skadarske ulice, sa leve strane, izgrađena je niša za parkiranje pod uglom, čime je olakšano i ubrzano parkiranje i isparkiravanje na ovim opštim uličnim parking-mestima, odnosno unapređena je protočnost motornih vozila.

U raskrsnici ulica Braće Jugovića i Skadarske, sa leve strane, posmatrano ka Bulevaru despota Stefana, proširen je trotoar, čime je skraćen put prelaska pešaka preko kolovoza i unapređena njihova bezbednost.

Kretanje Ulicom braće Jugovića, na putu ka Bulevaru despota Stefana, dozvoljeno je jedino vozilima javnog prevoza.

Opisani režim saobraćaja, kao još jedna od intervencija kojima se utiče na unapređenje kvaliteta saobraćajnih uslova u centru grada, na terenu je označen odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom, navodi se u saopštenju Sekretarijata za saobraćaj.