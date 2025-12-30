150 besplatnih programa, s posebnim akcentom na dečje i porodične sadržaje

Manifestacija „Beogradska zima” u punom je jeku i donosi bogat kulturni i zabavni program namenjen građanima svih generacija, uz brojne besplatne sadržaje koji se nastavljaju i u narednim danima širom prestonice.

Programi se realizuju na centralnim gradskim lokacijama, među kojima su Trg Republike, Tašmajdanski park, Park vojvode Vuka i plato ispred Hrama Svetog Save, kao i na drugim mestima, čime se praznična atmosfera ravnomerno širi kroz ceo grad.

Tokom trajanja manifestacije biće održano više od 150 besplatnih programa, sa posebnim akcentom na dečje i porodične sadržaje.

Očekuju vas: praznični kutak za decu na više lokacija, interaktivne radionice, muzičke i dramske aktivnosti, druženje sa Deda Mrazom i Baba Mrazicom, kao i programi poput „Osam hiljada godina ljubavi prema jednom gradu” i „Ulica otvorenog srca”. Na platou ispred Hrama Svetog Save biće organizovani i događaji u duhu pravoslavne tradicije, uključujući tradicionalno lomljenje česnice.

Kao svečani deo prazničnog programa, sa balkona Narodnog pozorišta 31. decembra u podne biće održan koncert klasične muzike pod nazivom „Novogodišnji operski intermeco”, koji predstavlja jedinstven kulturni uvod u doček Nove godine.

U okviru „Beogradske zime” posebno mesto zauzima Konak kneginje Ljubice, gde će 5. januara biti organizovan program „Božić kod kneginje”. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa starim beogradskim proslavama i tradicionalnim božićnim običajima kroz priče i prigodan program, uz raznovrsne aktivnosti namenjene svim generacijama.

Detaljne informacije o aktuelnim i predstojećim sadržajima dostupne su na sajtu bgmanifestacije.rs i na Instagram stranici @beogradske.manifestacije.

Beograd i ove zime živi u znaku praznika, kulture i zajedništva, pozivajući sugrađane i posetioce da zajedno stvaraju najlepše zimske uspomene. Čekamo vas!