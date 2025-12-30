Slušaj vest

Manifestacija „Beogradska zima” u punom je jeku i donosi bogat kulturni i zabavni program namenjen građanima svih generacija, uz brojne besplatne sadržaje koji se nastavljaju i u narednim danima širom prestonice.

Programi se realizuju na centralnim gradskim lokacijama, među kojima su Trg Republike, Tašmajdanski park, Park vojvode Vuka i plato ispred Hrama Svetog Save, kao i na drugim mestima, čime se praznična atmosfera ravnomerno širi kroz ceo grad.

Tokom trajanja manifestacije biće održano više od 150 besplatnih programa, sa posebnim akcentom na dečje i porodične sadržaje.

Očekuju vas: praznični kutak za decu na više lokacija, interaktivne radionice, muzičke i dramske aktivnosti, druženje sa Deda Mrazom i Baba Mrazicom, kao i programi poput „Osam hiljada godina ljubavi prema jednom gradu” i „Ulica otvorenog srca”. Na platou ispred Hrama Svetog Save biće organizovani i događaji u duhu pravoslavne tradicije, uključujući tradicionalno lomljenje česnice.

Kao svečani deo prazničnog programa, sa balkona Narodnog pozorišta 31. decembra u podne biće održan koncert klasične muzike pod nazivom „Novogodišnji operski intermeco”, koji predstavlja jedinstven kulturni uvod u doček Nove godine.

U okviru „Beogradske zime” posebno mesto zauzima Konak kneginje Ljubice, gde će 5. januara biti organizovan program „Božić kod kneginje”. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa starim beogradskim proslavama i tradicionalnim božićnim običajima kroz priče i prigodan program, uz raznovrsne aktivnosti namenjene svim generacijama.

Detaljne informacije o aktuelnim i predstojećim sadržajima dostupne su na sajtu bgmanifestacije.rs i na Instagram stranici @beogradske.manifestacije.

Beograd i ove zime živi u znaku praznika, kulture i zajedništva, pozivajući sugrađane i posetioce da zajedno stvaraju najlepše zimske uspomene. Čekamo vas!

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradRED VOŽNJE GSP ZA PRAZNIKE: U novogodišnjoj noći redovne noćne linije počinju s radom već od 22 časa
GSP 1.jpg
BeogradULAZ BESPLATAN! Zemunski novogodišnji matine, sjajna muzika i bogata ponuda hrane i pića, zagrevanje za doček!
Screenshot 2025-12-29 145646.jpg
BeogradPOGLEDAJTE KAKO IZGLEDA BOŽIĆNO SELO ISPRED SKUPŠTINE: Ukrašeni štandovi, okićene jelke, kočije, novogodišnja rasveta i ukrasi (FOTO/VIDEO)
Božićno selo
BeogradVAŽNA IZMENA ZA BEOGRADSKE VOZAČE: Putnička vozila, od danas, do Bulevara despota Stefana samo Skadarskom
003414f4d32f425496c3fbab2baab9b9.jpg
BeogradKAKO BEOGRADSKE PIJACE RADE ZA PRAZNIKE: Ovo su dežurstva (SPISAK)
Beogradske pijace Cestitka 2026.jpg
BeogradULICA OTVORENOG SRCA NA VOŽDOVCU ŽELJNO IŠČEKUJE SUGRAĐANE: Na Banjici 1. januara od 11 do 14 sati bogat i raznovrstan program za celu porodicu
Screenshot 2025-12-29 132726.jpg