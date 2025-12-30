Slušaj vest

JKP “Pogrebne usluge” Beograd je javno komunalno preduzeće čiji je osnivač grad Beograd. Svoj nastanak duguje inicijativi srpskog lekara, pisca, političara, vanserijskog intelektualca i gradonačelnika Beograda dr. Vladana Đorđevića, koji se smatra tvorcem gradske komunalne infrastrukture, između ostalog i pravila o sahranjivanju koja su doneta 1885. godine. Datum koji uzima kao početak rada JKP “Pogrebne usluge” Beograd je 17. avgust 1886. godine, kada su na Novom groblju u Beogradu obavljene prve sahrane.

Do Drugog svetskog rata u Beogradu nije postojala objedinjena pogrebna služba. U februaru 1940. godine Opština grada Beograda osniva „Gradski pogrebni zavod“ na Novom groblju. Između 1950. i 1956. godine funkcionisale su Služba za snabdevanje pogrebnom opremom i Služba za održavanje groblja, kao jedinstvena organizacija – Uprava za groblja i sahrane. 1956. godine Uprava za groblja i sahrane podeljena je na Upravu za gradska groblja i Pogrebni zavod. Januara 1970. godine dolazi do spajanja Uprave za gradska groblja i Pogrebnog zavoda u Komunalnu radnu organizaciju za pogrebne usluge, koja uređuje i održava gradska groblja i pruža kompletnu uslugu sahranjivanja i pružanja pogrebnih usluga. Tada u sastav preduzeća ulaze i zemunsko i bežanijsko groblje. 21.decembra 1989. godine Skupština grada Beograda donosi Komunalna radna organizacija „Pogrebne usluge“ i kojoj se osnivačkim aktom poverava obavljanje komunalne delatnosti uređenja i održavanja groblja i sahranjivanja umrlih. Juna 1998. godine Rešenjem Privrednog suda u Beogradu, izvršeno je usklađivanje pravnog lica sa Zakonom o preduzećima i promenjen naziv u Javno komunalno preduzeće „Pogrebne usluge“ Beograd.

JKP „Pogrebne usluge” Beograd se trenutno stara o deset gradskih grobalja koja su nastajala u periodu od prve polovine 18. do kraja 20. veka: Zemunsko groblje (oko 1740. godine), groblje Topčider (1850. godine), Banjičko groblje (19. vek), groblje Stara Bežanija (19. vek), Novo groblje (1886. godine), Centralno groblje (1939. godine), groblje Nova Bežanija (1974. godine), groblje Lešće (1979-1980. godine), groblje Orlovača (1991. godine) i groblje Zbeg (1996. godine). U nadležnosti JKP “Pogrebne usluge” Beograd će biti i nova groblja u Kaluđerici i Batajnici, koja su u procesu izgradnje. 2. avgusta 2024. godine, sa radom je počelo Groblje za kućne ljubimce, takođe u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd.

Novo groblje je osnovano 1886. godine, kao jedno od prvih arhitektonski planiranih grobalja na ovim prostorima. Projektovano je po uzoru na moderna evropska groblja, uz značajan uticaj neovizantijskog i srpsko-vizanitsjkog stila, koji je primetan širom groblja. Gotovo čitav vek i po, ovaj dragoceni i po mnogo čemu specifičan arhitektonski simbol Beograda čuva sećanja na nebrojene znamenite ličnosti, odslikavajući sudbinu čitave nacije kao sveprisutni hroničar grada i države. Počevši od skromnih 2 hektara, Novo groblje u Beogradu danas zauzima površinu od gotovo 31 hektar i predstavlja poslednje utočište za više od 365.000 ljudi, uključujući gotovo 71.000 grobnih mesta, 37 porodičnih kapela, 5 inostranih vojnih grobalja iz Prvog i Drugog svetskog rata, kao i 1500 skulptura koje je radilo više od 130 izuzetnih skulptora, što ga sve čini najvećim muzejam pod otvorenim nebom u Srbij.