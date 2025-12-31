Slušaj vest

Na svim linijama beogradskog javnog prevoza u sredu, 31. decembra, tokom dana važiće red vožnje za radni dan, a veći broj njih će početi da saobraća po noćnom redu vožnje od 22 časa, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.

Redovne noćne linije (osim linija 405N, 493N, 581N i 860N) počeće sa radom dva sata ranije, s tim što će od ponoći saobraćati po redovnoj turaži.

Dnevne redovne linije: 7L, 12, 29, 40, 15, 16, 17, 27, 33, 48, 53, 84, 88 i 95 do 22 časa će raditi po redu vožnje za radni dan, ali neće saobraćati redovno od 22 sata.

Od 22 do 4 časa, vozila sa ovih linija će raditi po vanrednim novogodišnjim turažama, s tim što će umesto linija 29 i 40 raditi privremene autobuske linije 29A i 40A.

Linije sa poteza 100, 300, 400, 500, 600 i 700 će raditi po važećem redu vožnje do kraja rada.

Na ostalim gradskim linijama se poslednji polasci su planirani zaključno sa 23 časa, nakon čega prestaju da saobraćaju.

U četvrtak i petak, 1. i 2 januara 2026. godine, važiće red vožnje za nedelju.

Pored toga, veći broj linija će prvog dana Nove godine saobraćati izmenjenim trasama zbog održavanja manifestacije "Ulica otvorenog srca". Konkretno, ta manifestacija će se održavati 1. januara od 1 do 20 časova u Svetogorskoj, Makedonskoj, Požeškoj, Ulici bratstva i jedinstva u Borči i u Bulevaru Zorana Đinđića na Novom Beogradu, zbog čega se građani upućuju na vebsajt GSP-a i Gradskog sekretarijata za javni prevoz za detalje o izmenama stajališta na ovim potezima.

U utorak, 6. januara, na snazi će biti subotnji red vožnje, dok će u sredu, 7. januara, važiti nedeljni red vožnje.