Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno davanje krvi, to mogu da urade na ovim lokacijama.

  • Institut za transfuziju krvi Srbije 8-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradUSIJALI SE TELEFONI HITNE POMOĆI U BEOGRADU: Najviše se javljala ova grupa ljudi
hitna pomoć
BeogradDO VEČERAS U 22 SATA SVE RADI NORMALNO, A ONDA... Ovo su izmene GSP linija za novogodišnje i božićne praznike
GSP, gradski saobracaj, autobus
BeogradKad je život u pitanju, svaka pomoć je neophodna! Pomozite danas nekome i pokažite humanost na delu!
mladić pokazuje na flaster na ruci nakon davanja krvi
Beograd140 GODINA OD OSNIVANJA JKP „POGREBNE USLUGE“ BEOGRAD
0K1A1556.JPG