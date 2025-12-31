Slušaj vest

Ako ste barem jednom u životu prošli Beogradom u popodnevnim časovima, naišli ste na gužve u saobraćaju i popodnevni špic — gde god da ste se uputili ili zašli. Večeras, dok čekamo Novu godinu, Beograd je zastao — ali ne u koloni, već tišini!

I zaista, kako se može videti na gradskim kamerama, uobičajene saobraćajnice koje su uvek "gusto" zbijene vozilima, sada vrve skoro prazne. 

Jutarnji kolaps je znao da potraje i do popodnevnog, a saobraćaj, kako smo navikli, nekad je znao da se raščisti tek posle 18 časova. Večeras, u isto vreme, ulice su praznije, a Beograd je doživeo istorijski trenutak! 

Pogledajte stanje saobraćaja u Beogradu: 

Most na Gazeli je prazan, Brankov i Most na Adi ne čuje sirene, a u Takovskoj i na Autokomandi bez "čepa". 

Zato, ko se zatekao u prodavnicima prepodne mogao je videti da su građani pohrlili da kupe sve za poslednje pripreme — što gurmanske, što one za piće — a potom su se, čini se, uputili ka svojim domovima da u krugu najbližih dočekaju Novu, 2026. godinu. 

Srećne praznike želi vam vaš Kurir! I bez puno nervoze! 

