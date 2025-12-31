Slušaj vest

Nova godina samo što nije, a građani Srbije koji nisu otišli na žurke ili odabrali da doček proslave u toplini svoga doma našli su se na ulicama!

I pored toga što možda ne znaju ko im je do ramena, ili što im temperatura niska ne dozvoljava da se opuste kako znaju, građani u veseloj atmosferi uživaju u poslednjim trenucima u godini.

Kako se može videti sa lica mesta, trubači i ulični svirači su tu da upriliče praznik, dok je Beograd ukrašen na svakom ćošku.

Novogodišnji štandovi su puni hrane i pića, te građani mogu da se okrepe i utole hladnoću makar na tren — od kuvanog vina do pečenog kestena!

Pogledajte novogodišnju atmosferu na ulicama prestonice.

1/18 Vidi galeriju Proslava dočeka Nove godine u Beogradu Foto: Stefan Stojanović/Mondo

A mi vam želimo, kao i svake godine, da i u ovoj što tek "načinjemo" uživate, budete srećni, zdravi i puni uspeha!