PRVA BEBA U BEOGRADU U 2026. JE DEČAK: Mama Marina i sin su dobro - rodio se sekund posle ponoći
U pitanju je dečak, porodila se majka Marina Milošević. Dečak je težak 3910 grama, dugačak 51 cm, mama i beba su dobro.
Prva beba rodila se u 00 časova 00 minuta i 1 sekund, saopštio je odmah posle ponoći direktor ove ustanove, prof. dr Aleksandar Stefanović.
Bebi želimo dobro zdravlje, puno sreće i radosti, a roditeljima čestitamo na prinovi.
