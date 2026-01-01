Slušaj vest

Prva beba u Novoj 2026. godini rođena je u GAK Višegradska u Beogradu.

U pitanju je dečak, porodila se majka Marina Milošević. Dečak je težak 3910 grama, dugačak 51 cm, mama i beba su dobro.

Prva beba rodila se u 00 časova 00 minuta i 1 sekund, saopštio je odmah posle ponoći direktor ove ustanove, prof. dr Aleksandar Stefanović.

Bebi želimo dobro zdravlje, puno sreće i radosti, a roditeljima čestitamo na prinovi.

