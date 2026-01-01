Beograd
POVEĆAN BROJ INTERVENCIJA NA JAVNIM MESTIMA! Izveštaj iz Hitne pomoći: Uglavnom lakše povrede u tučama i usled padova
Hitna pomoć u Beogradu ima povećan broj intervencija na javnim mestima u novogodišnjoj noći, ali teških povreda nije bilo, rečeno je večeras u toj gradskoj službi.
Kako su naveli, intervencije su uglavnom bile zbog osoba u alkoholisanom stanju, lakših povreda u tučama i prilikom padova.
Hitnoj pomoći za savete i pomoć javljali su se i hronični pacijenti.
Kurir.rs/Beta
