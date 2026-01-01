Slušaj vest

Nebo iznad Beograda obasjao je vatromet tačno u ponoć, koji je označio početak nove 2026. godine, a jedan od najspektakularnijih prizora snimljen je iznad Beograda na vodi.

Kula Beograd zasijala je tačno u ponoć, a kako je Kurir pisao, ulice prestonice su bile ispunjene građanima koji su dočekali Novu godinu sa osmehom na licu!

1/8 Vidi galeriju Kula Beograd vatromet Foto: Printscreen Instagram/belgradewaterfront

Posebno spektakularan prizor viđen je na Beogradu na vodi, gde je raskošan vatromet, praćen aplauzima i ovacijama, stvorio nezaboravnu atmosferu i upotpunio praznično raspoloženje koje se širilo celim gradom.