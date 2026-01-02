Slušaj vest

Jedan muškarac je danas skočio sa Pančevačkog mosta u Dunav, ali je brzom reakcijom izvučen na obalu.

Prava drama se odigrala u popodnevnim časovima kada je muškarac stao na most, u nameri da skoči. Prolaznici su ubrzo reagovali i pokušali da ga zadrže, ali je muškarac pao u Dunav.

Prema nezvaničnim informacijama, nepoznati muškarac je izvučen na obalu Dunava u svesnom stanju, a njega je preuzela ekipa Hine pomoći koja ga je prevezla u bolnicu.

Čuveni spasilac opisao dramu

- Kao da sam osetio šta sledi. Bio sam sve vreme u restoranu "Konoba" i poslali su me u nabavku. Vozio sam preko Pančevca i pomislio "sad će nešto da se desi". Tad su me pozvali iz "Konobe" i rekli "neki mali hoće da skoči, drže ga svi, a on se opire" - priča nam Renato.

U momentu kada se Renato vratio do Pančevačkog mosta, drama se završila, srećom bez jezivih posledica. Momak je uspeo da se otrgne i upadne u reku, ali je rečna policija stigla ubrzo na lice mesta i uspela da ga spasi.

- Danas smo trebali da izvučemo čamce iz vode, ali pošto je veoma hladan dan odlučio sam da ipak to pomerimo za neki drugi dan. Prosto sam predosetio ovako nešto - rekao je Renato Grbić.