Tragedija je danas za dlaku izbegnuta kada je nepoznati muškarac pao u Dunav, ali je zahvaljujući brzoj reakciji rečne policije izvučen na obalu. Prema nezvaničnim informacijama, nedugo potom na Pančevački most došla je i žena sa namerom da skoči.

Renato Grbić, čuveni spasilac koji ima restoran ispod Pančevca, otkrio je detalje nove drame.

- Posle skoka ovog momka, žena je jedna došla sa namerom da skoči sa mosta. Pozvali su me, došao sam čamcem ispod mosta, čuo sirene, i onda su mi javili da je ekipa saobraćajne policije pokupila tu ženu koja je imala nameru da skoči.

Prolaznici pritrčali u poslednji čas!

Podsećanja radi, prava drama odigrala se danas na Pančevcu kada je nepoznati muškarac pokušao da skoči, a ljudi su priskočili u nameri da ga u tome spreče.

Muškarac kog su držali ljudi na Pančevačkom mostu, a kako se nezvanično saznaje, pao je u Dunav, a zahvaljujući brzoj reakciji rečne policije izvučen je na obalu.

Nepoznati muškarac je izvučen na obalu Dunava u svesnom stanju, a njega je preuzela ekipa Hine pomoći koja ga je prevezla u bolnicu.

