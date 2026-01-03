Slušaj vest

Jedan automobil se survao u provaliju duboku 50 metara nakon sudara u Rakovici, i uspeo da preživi!

Naime, večeras je došlo do drame u ovom beogradskom naselju kada je vozač (43) upao u provaliju duboku kao što je visoka zgrada od 15 spratova, a sve nakon saobraćajne nesreće.

Srećom, vozač je preživeo, a pre same nesreće je pokosio dva automobila koja su bila parkirana uz put, a zatim je izgubio kontrolu nad vozilom i bez kočenja probio zaštitnu ogradu i poleteo u provaliju.

- Čuo se zvuk lomljave i jak udarac, a onda samo tišina. Nismo smeli ni da pogledamo dole, mislili smo da nema šanse da je iko preživeo toliki pad - ispričali su uznemireni građani koji su se okupili na ivici ambisa.

Vatrogasci su izvukli muškarca iz olupine automobila, nakon čega je hitno prebačen u Urgentni centar.

Policija trenutno utvrđuje da li je uzrok ove nesreće zdravstveni problem vozača, tehnički kvar ili neprilagođena brzina koja je dovela do "leta u smrt" koji se srećom završio životom.

Kurir.rs/Telegraf