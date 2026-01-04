Slušaj vest

Zbog snežnih padavina u delovima Beograda koji su na uzvišenju dolazi do privremenih zastoja u saobraćaju, rečeno je u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP).

Kako navode, najkritičnija situacija trenutno je u Ustaničkoj ulici i Ulici Vojislava Ilića, gde su u zastoju linijegradskog prevoza 31, 17 i 308, kao i trole koje saobraćaju na toj trasi - 19, 21, 22 i 29.

Takođe, do zastoja u saobraćaju je došlo i u Ugrinovačkoj ulici u Zemunu.

Iz GSP-a navode da linije nisu ukinute, već da nastavljaju svoje trase čim ekipe JKP "Beograd put" prođu i očiste delove ulica od snega.