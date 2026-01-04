Slušaj vest

Saobraćaj na Ibarskoj magistrali večeras je u prekidu zbog nezgode koja se dogodila neposredno pre skretanja ka Sremčici.

Na snimku koji je objavila Instagram stranica 192.rs vidi se duga kolona vozila, dok su policijske ekipe na terenu.

Detalji o vrsti i okolnostima nezgode za sada nisu saopšteni, kao ni informacija o tome kada će saobraćaj ponovo biti uspostavljen.

Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da koriste zimske pneumatike i propisanu zimsku opremu, da vožnju prilagode uslovima na putu i izbegavaju putovanja bez preke potrebe, dok se pešacima savetuje dodatni oprez i korišćenje adekvatne obuće, naročito u slučaju pojave ledene kiše.

