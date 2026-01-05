Slušaj vest

Pijace „Zemun”, „Banovo brdo”, „Bele vode”, „Dušanovac” i TC „Novi Beograd” u sredu, 7. januara, radiće skraćeno, od 6 do 14 časova.

Otvoreni tržni centar Miljakovac „Beogradski buvljak” u sredu, 7. januara, neće raditi.

Na pijaci „Dušanovac” prodaja iz vozila neće se vršiti u utorak, 6. januara. U sredu, 7. januara, ova pijaca radiće uobičajeno, od 19 do 6 časova.

Pijaca cveća „Krnjača” neće raditi u sredu, 7. januara.

Pijaca „Palilula” u utorak, 6. januara, radiće od 7 do 18 časova, dok u sredu, 7. januara, neće raditi.

Radno vreme garaža i parkinga pijaca tokom praznika

Pijaca „Palilula”: 7. januara radiće od 00 do 24 časa.
Pijaca „Zeleni venac”: 7. januara neće raditi.
Pijaca „Zemun”: 7. januara radiće od 00 do 24 časa.
Pijaca „Dušanovac”: 7. januara radiće od 6 do 15 časova.
Pijaca „Stari Merkator”: 7. januara radiće od 00 do 24 časa.
Pijaca „Banjica”: 7. januara neće raditi.
Parking OTC Miljakovac „Beogradski buvljak” 7. januara neće raditi.

