Dve osobe su lakše povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas oko 1.10 časova u Ulici Tošin bunar u Beogradu, saopštila je Hitna pomoć.
DVE SAOBRAĆAJKE, PUCNJAVA U BORČI: Pune ruke posla za Hitnu u dramatičnoj noći u Beogradu
Povređeni su muškarac starosti 23 godine i 25-godišnja žena i prevezeni su u Urgentni centar.
Ekipe Hitne pomoći prevezle su iz Doma zdravlja u Borči 19-godišnjeg muškarca koji je upucan gasnim pištoljem, do Kliničko bolničkog centra Bežanijska kosa.
Ekipe ove službe obavile su 120 intervencija, a među njima je 12 puta intervenisano na javnom mestu.
Za pomoć su se javljali hronični bolesnici, osobe sa bolovima u stomaku i povišenom temperaturom.
