Povređeni su muškarac starosti 23 godine i 25-godišnja žena i prevezeni su u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći prevezle su iz Doma zdravlja u Borči 19-godišnjeg muškarca koji je upucan gasnim pištoljem, do Kliničko bolničkog centra Bežanijska kosa. 

Ekipe ove službe obavile su 120 intervencija, a među njima je 12 puta intervenisano na javnom mestu.

Za pomoć su se javljali hronični bolesnici, osobe sa bolovima u stomaku i povišenom temperaturom.

Kurir.rs/Beta/RTS

