Danas u Beogradu gradski prevoz funkcioniše bez problema, po redovnom režimu.

Svi tramvaji i trolejbusi su na svojim linijama i saobraćaju bez problema, a na ulicama nema gužvi i zadržavanja. Sve je prohodno.

