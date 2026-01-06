Danas na Badnji dan u Beogradu nema ni saobraćajnih gužvi ni zastoja.
BEOGRAD PUST, GUŽVI NEMA NIGDE: Na Brankovom i Gazeli nema skoro nikog, GSP saobraća bez problema po uobičajenom režimu za radni dan (FOTO)
Danas u Beogradu gradski prevoz funkcioniše bez problema, po redovnom režimu.
Svi tramvaji i trolejbusi su na svojim linijama i saobraćaju bez problema, a na ulicama nema gužvi i zadržavanja. Sve je prohodno.
Foto: Naxi kamere printscreen
Kurir.rs/Naxi kamere
