Kako je navedeno u najavi koju su medijima poslali "Pekari Srbije", česnica će biti teška oko 200 kilograma, a u njoj će se nalaziti 33 zlatna dukata namenjena deci.

Dodaje se da će najmlađima biti podeljeno i 4.000 krstića i 2.000 paketića.

Lomljenje česnice se organizuje 35. put na platou ispred Hrama Svetog Save.

Kurir.rs

