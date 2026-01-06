Lomljenje božićne česnice biće organizovano sutra, na Božić, od 11 časova, neposredno nakon završetka liturgije, na platou ispred Hrama Svetog Save u Beogradu.
LOMLJENJE BOŽIĆNE ČESNICE ISPRED HRAMA SVETOG SAVE: U česnici teškoj 200 kilograma, čak 33 zlatna dukata za dečicu!
Kako je navedeno u najavi koju su medijima poslali "Pekari Srbije", česnica će biti teška oko 200 kilograma, a u njoj će se nalaziti 33 zlatna dukata namenjena deci.
Dodaje se da će najmlađima biti podeljeno i 4.000 krstića i 2.000 paketića.
Lomljenje česnice se organizuje 35. put na platou ispred Hrama Svetog Save.
