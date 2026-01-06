Beograd
HRAM SVETOG SAVE U BEOGRADU: Praznični plan bogosluženja (SATNICA)
Bogosluženje na Badnji dan u beogradskom Hramu Svetog Save počeće počelo je jutros u 7.30 jutrenjem, a nastavlja se Carskim časovima i Svetom arhijerejskom liturgijom.
Na istoj lokaciji u 16 časova je planirano osvećenje badnjaka i praznično bdenije, a sveta arhijerejska liturgija počeće u ponoć.
Sveta arhijerejska liturgija služiće se i u sredu, 7. januara, od 9 časova ujutro, dok je božićno praznično bdenije zakazano istog dana za 17 časova.
U četvrtak, 8. januara, sveta liturgija počeće takođe u 9 časova, a praznično bdenije isto kao i prethodnog dana, u 17 sati.
Sveti prvomučenik i arhiđakon Stefan u Hramu će biti obeležen u petak, 9. januara, jutarnjom svetom liturgijom.
