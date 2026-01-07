Slušaj vest

Kako je navedeno, to se dogodilo u Kneževcu, dvadesetak minuta pre 22 časa.

Beogradska Hitna pomoć intervenisala je noćas kod tri saobraćajna udesa, u kojima nije bilo povređenih, ili su konstatovane lakše povrede.

Ukupno je noćas intervenisano 122 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema. Na javnom mestu je intervenisano 12 puta.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteBeogradLOMLJENJE BOŽIĆNE ČESNICE ISPRED HRAMA SVETOG SAVE: U česnici teškoj 200 kilograma, čak 33 zlatna dukata za dečicu!
WhatsApp Image 2025-01-07 at 10.52.42_040781c1.jpg
BeogradZAPALJEN BADNJAK ISPRED HRAMA SVETOG SAVE Okupio se veliki broj vernika da proslavi Badnje veče! Sledi ponoćna liturgija
Paljenje badnjaka ispred Hrama Svetog Save na Badnji dan
BeogradHRAM SVETOG SAVE U BEOGRADU: Praznični plan bogosluženja (SATNICA)
IMG-20250107-WA0096.jpg