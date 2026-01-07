Žena, starosti 55 godina, kojoj je petarda noćas povredila oko, prevezena je u Očnu kliniku na Zvezdari, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći.
ŽENI PETARDA POVREDILA OKO NA BOŽIĆ Noć u Beogradu: Tri saobraćajke s lakšim povredama
Kako je navedeno, to se dogodilo u Kneževcu, dvadesetak minuta pre 22 časa.
Beogradska Hitna pomoć intervenisala je noćas kod tri saobraćajna udesa, u kojima nije bilo povređenih, ili su konstatovane lakše povrede.
Ukupno je noćas intervenisano 122 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema. Na javnom mestu je intervenisano 12 puta.
