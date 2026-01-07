Slušaj vest

Već tri dana i noći bez prestanka, zaposleni ulažu maksimalne napore kako bi obezbedili stabilan rad sistema i komfor korisnika, saopšteno je iz ovog preduzeća.

Kako se navodi, JKP „Beogradske elektrane” je preduzeće sa tradicijom dugom 60 godina, koje svakodnevno obezbeđuje pouzdano grejanje za stotine hiljada domaćinstava.

Na Badnji dan, u duhu tradicije i zajedništva, direktor JKP „Beogradske elektrane” Vanja Vukić uneo je badnjak u toplanu „Novi Beograd”, obeležavajući početak božićnih praznika u ovom javnom preduzeću. Simboličnom činu prisustvovao je i menadžment preduzeća, potvrđujući značaj očuvanja običaja i kolektivnog duha koji povezuje sve zaposlene.

Tom prilikom, Vukić se preko interne radio stanice obratio zaposlenima, uputivši im čestitke povodom novogodišnjih i božićnih praznika, uz izraze zahvalnosti za predan rad tokom godine.

Tradicija unošenja badnjaka simbolizuje zajedništvo, poštovanje običaja i zahvalnost zaposlenima koji svojim radom obezbeđuju da Beograd bude topao i siguran i u najhladnijim danima.

JKP „Beogradske elektrane” čestita Božić svim građanima koji praznik slave po julijanskom kalendaru, navodi se u saopštenju.