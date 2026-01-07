Slušaj vest

Zbog ledenih uslova i snega koji je pao tokom noći, došlo je do privremenih izmena u gradskom saobraćaju u Beogradu, kažu u Sekretarijatu za javni prevoz.

Autobuska linija 32 saobraća trasom Višnjička - Maršala Tita, dok je linija 18 preusmerena preko Bačke, Autokomande, Mokroluške i Vojislava Ilića, prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga.

Linija 82 ide sa Zemunske do Tošinog bunara, a onda redovnom trasom.

Linija 65 skraćena je do Bogoslovije, odnosno kružnog toka Mije Kovačevića, dok linija 38 saobraća skraćenom trasom do garaže pogona Kosmaj.

Linija Eko 2 saobraća preusmereno preko Cara Dušana.

Za linije 9A, 78 i 83 uvedene su izmene od ulice Admirala Geprata - 9A je skraćena do Zelenog venca, dok su 78 i 83 preusmerene na auto-put preko Gazele, Kneza Miloša do Nemanjine, a potom dalje redovnom trasom.

Na Karaburmi linije 16, 25 i 23 skraćene su u Višnjičkoj do kružnog toka Rospi ćuprija.

Trolejbusi trenutno ne saobraćaju, pa autobusi preuzimaju linije 28, 29, 40 i 41, kao i liniju 21.

Nadležne službe apeluju na putnike da prate aktuelne informacije i budu strpljivi dok ekipe komunalnih službi ne raščiste ulice.