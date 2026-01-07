– Hristov dolazak na ovaj svet ozario je ljudsku dušu radošću i snagom vere u svoj konačni spas. Sledeći njegov svevremeni ideal, večno se uzdižemo iznad svakog iskušenja. Svim Srbima iskreno želim mir, sreću, blagostanje i sve drugo čemu smo težili na raznim istorijskim prekretnicama, čuvajući pri tome i sveto pravoslavno predanje – naveo je Nikodijević u božićnoj čestitki.