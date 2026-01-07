čestitka
ČESTITKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA: Nikodijević građanima Beograda čestitao Božić
Predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević čestitao je patrijarhu srpskom Porfiriju i svima koji Božić proslavljaju po julijanskom kalendaru najradosniji hrišćanski praznik.
– Hristov dolazak na ovaj svet ozario je ljudsku dušu radošću i snagom vere u svoj konačni spas. Sledeći njegov svevremeni ideal, večno se uzdižemo iznad svakog iskušenja. Svim Srbima iskreno želim mir, sreću, blagostanje i sve drugo čemu smo težili na raznim istorijskim prekretnicama, čuvajući pri tome i sveto pravoslavno predanje – naveo je Nikodijević u božićnoj čestitki.
