Predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević čestitao je patrijarhu srpskom Porfiriju i svima koji Božić proslavljaju po julijanskom kalendaru najradosniji hrišćanski praznik.

– Hristov dolazak na ovaj svet ozario je ljudsku dušu radošću i snagom vere u svoj konačni spas. Sledeći njegov svevremeni ideal, večno se uzdižemo iznad svakog iskušenja. Svim Srbima iskreno želim mir, sreću, blagostanje i sve drugo čemu smo težili na raznim istorijskim prekretnicama, čuvajući pri tome i sveto pravoslavno predanje – naveo je Nikodijević u božićnoj čestitki.

