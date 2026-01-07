Slušaj vest

Deo korisnika na grejnom području Novi Beograd, Dunav, Konjarnik, Voždovac i Cerak trenutno ima prekid u isporuci toplotne energije, može se pročitati na sajtu Beogradskih elektrana.

Bez grejanja zbog kvara su lokali u ulici Jurija Gagarina 14i i 14j na Novom Beogradu. Kvar je na instalacijama u garaži, pa otklanjanje kvara nije u nadležnosti "Beogradskih elektrana", napominju.

Foto: Beogradske elektrane printscreen

Zbog kvara na unutrašnjim grejnim instalacijama grejanje nemaju stanari u ulici Kneza Miloša 67, a zbog radova u toplotnoj predajnoj stanici bez isporuke toplotne energije su stanari u ulici Vojvode Milenka 4.

Grejanja nema zbog kvara na sekundarnom delu instalacije u poslovnom prostoru u ulici Emilijana Joksimovića 4, a zbog radova u toplotnoj predajnoj stanici ni u Bilećkoj 27.

Foto: Beogradske elektrane printscreen

U Vranjskoj 29 grejanja nema zbog prekida u snabdevanju zgrade električnom energijom, EDB otklanja kvar.

Grejanja nema u ulici Omorika 2 gde je u toku otklanjanje kvara na vodovodnim instalacijama.