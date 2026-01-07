Slušaj vest

Deo korisnika na grejnom području Novi Beograd, Dunav, Konjarnik, Voždovac i Cerak trenutno ima prekid u isporuci toplotne energije,  može se pročitati na sajtu Beogradskih elektrana.

Bez grejanja zbog kvara su lokali u ulici Jurija Gagarina 14i i 14j na Novom Beogradu. Kvar je na instalacijama u garaži, pa otklanjanje kvara nije u nadležnosti "Beogradskih elektrana", napominju.

Screenshot 2026-01-07 103231.jpg
Foto: Beogradske elektrane printscreen

Zbog kvara na unutrašnjim grejnim instalacijama grejanje nemaju stanari u ulici Kneza Miloša 67, a zbog radova u toplotnoj predajnoj stanici bez isporuke toplotne energije su stanari u ulici Vojvode Milenka 4.

Grejanja nema zbog kvara na sekundarnom delu instalacije u poslovnom prostoru u ulici Emilijana Joksimovića 4, a zbog radova u toplotnoj predajnoj stanici ni u Bilećkoj 27.

Screenshot 2026-01-07 103249.png
Foto: Beogradske elektrane printscreen

U Vranjskoj 29 grejanja nema zbog prekida u snabdevanju zgrade električnom energijom, EDB otklanja kvar.

Grejanja nema u ulici Omorika 2 gde je u toku otklanjanje kvara na vodovodnim instalacijama.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradGREJANJE 24 SATA VEĆ 3 DANA I NOĆI BEZ PRESTANKA! Beogradske elektrane ulažu maksimalne napore kako bi obezbedile stabilan rad sistema i komfor korisnika
toplana.jpg
BeogradBEOGRAĐANI, VAŽNO! Najnovije izmene u linijama gradskog prevoza zbog snega, ove autobuske linije voze skraćeno! Trolejbusi ne idu, zamenjeni autobusima
GSP 1.jpg
BeogradŽENI PETARDA POVREDILA OKO NA BOŽIĆ Noć u Beogradu: Tri saobraćajke s lakšim povredama
hitna01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg
BeogradLOMLJENJE BOŽIĆNE ČESNICE ISPRED HRAMA SVETOG SAVE: U česnici teškoj 200 kilograma, čak 33 zlatna dukata za dečicu!
WhatsApp Image 2025-01-07 at 10.52.42_040781c1.jpg
BeogradČESTITKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA: Nikodijević građanima Beograda čestitao Božić
nikodijevic.jpg
BeogradHRAM SVETOG SAVE U BEOGRADU: Praznični plan bogosluženja (SATNICA)
IMG-20250107-WA0096.jpg