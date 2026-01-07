Slušaj vest

Više linija GSP-a obustavilo je saobraćaj večeras u beogradskom naselju Žarkovo zbog toga što se jedan autobus na liniji 23 preprečio i blokirao ulicu usled napadalog snega.

Do zastoja je došlo na raskrsnici ulica Ratka Mitrovića i Jablanička gde se na blagom usponu preprečio dupli autobus na liniji 23 koji blokira prolaza u oba smera i za putničke automobile.

Zbog toga se u smeru prema Žarkovu i prema Skojevskom naselju i Filmskog gradu formirala kolona autobusa sa linija 37, 50, 52, 57, 89 i 23.

Saobraćaj se odvija usporeno i u centru Žarkova zbog manje saobraćajne nesreće koja se dogodila u Trgovačkoj ulici kod prodajnog objekta Super Vera.

Kurir.rs/Beta

