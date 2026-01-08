Slušaj vest

Zbog snega koji od noćas pada u Beogradu, nekoliko autobuskih linija vozi izmenjenom trakom, rečeno je u Gradskom saobraćajnom preduzeću.

Linija 65 saobraća skraćenom trasom do Omladinskog stadiona.

Linije 17 i 31 saobraćaju skraćeno do Dušanovca, dok je linija 21 produžena do Medakovića 3.

Nadležne službe apeluju na putnike da prate aktuelne informacije i budu strpljivi dok ekipe komunalnih službi ne raščiste ulice.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)

