Beograd
VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA BEOGRAĐANE: Zbog snega izmenjene trase više autobuskih linija, evo šta je promenjeno
Zbog snega koji od noćas pada u Beogradu, nekoliko autobuskih linija vozi izmenjenom trakom, rečeno je u Gradskom saobraćajnom preduzeću.
Linija 65 saobraća skraćenom trasom do Omladinskog stadiona.
Linije 17 i 31 saobraćaju skraćeno do Dušanovca, dok je linija 21 produžena do Medakovića 3.
Nadležne službe apeluju na putnike da prate aktuelne informacije i budu strpljivi dok ekipe komunalnih službi ne raščiste ulice.
(Kurir.rs/Telegraf.rs)
