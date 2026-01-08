BOŽIĆ U ZEMUNU: Zemunska bajka darovala zlatnike iz božićne česnice, najsrećnije ruke bile su malene Nađa i Ina
Gradska opština Zemun je u okviru prazničnog festivala „Zemunska bajka”, 7. januara, na radost mališana upriličila lomljenje božićne česnice, teške više od 50 kilograma sa zlatnicima, saopšteno je iz ove opštine.
Lomljenju česnice su prisustvovali predsednik gradske opštine Zemun Gavrilo Kovačević, predsednica Skupštine Gradske opštine Zemun Andrijana Kukolj sa saradnicima.
Najsrećnije ruke bile su najmlađe dobitnice zlatnika Nađa i Ina, a zatim je česnica razlomljena i podeljena okupljenima.
Sve do 18. janura, na programu „Zemunske bajke” biće kreativne radionice za decu, mini-muzički koncerti, zanimljivi filmovi i originalne svetlonsne i scenske instalacije. Posetioci mogu da uživaju u raznovrsnoj ponudi hrane i toplih napitaka, kao i u zimskom bazaru. Posebna atrakcija je ledena pista za klizanje koja privlači veliki broj mališana i odraslih željnih zimskih radosti, navodi se u saopštenju.
Kurir.rs/Beograd.rs