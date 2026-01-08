Slušaj vest

Gradska opština Zemun je u okviru prazničnog festivala „Zemunska bajka”, 7. januara, na radost mališana upriličila lomljenje božićne česnice, teške više od 50 kilograma sa zlatnicima, saopšteno je iz ove opštine.

Lomljenju česnice su prisustvovali predsednik gradske opštine Zemun Gavrilo Kovačević, predsednica Skupštine Gradske opštine Zemun Andrijana Kukolj sa saradnicima.

Najsrećnije ruke bile su najmlađe dobitnice zlatnika Nađa i Ina, a zatim je česnica razlomljena i podeljena okupljenima.

Sve do 18. janura, na programu „Zemunske bajke” biće kreativne radionice za decu, mini-muzički koncerti, zanimljivi filmovi i originalne svetlonsne i scenske instalacije. Posetioci mogu da uživaju u raznovrsnoj ponudi hrane i toplih napitaka, kao i u zimskom bazaru. Posebna atrakcija je ledena pista za klizanje koja privlači veliki broj mališana i odraslih željnih zimskih radosti, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteDruštvoKURIR ISPRED HRAMA SVETOG SAVE: Tradicionalno lomljenje božićne česnice od 260 kilograma! Izvučeni prvi od 33 zlatnika, okupio se ogroman broj ljudi! FOTO/VIDEO
česnica.jpg
DruštvoVladike na ručku sa beskućnicima u crkvenoj kuhinji: Versko dobrotvorno starateljstvo vrata ne zatvara ni praznicima
Versko dobrotvrono starateljstvo AEM
SrbijaSVEČANA PROSLAVA BOŽIĆA U TRSTENIKU: Praznik u duhu vere, tradicije i narodne radosti! Mali položajnici, prve bebe rođene u 2025, dočekane domaćinski (FOTO)
Božić u TS 1.jpg
ZanimljivostiEvo šta treba da uradite s badnjakom posle Božića: U jednoj stvari mnogi greše, a nikako ne bi smeli
Badnji dan (19).jpeg
ZanimljivostiO Božiću se kuća ne čisti tri dana: Važno je skloniti i ove predmete, tradicija koja se kod Srba poštuje od davnina
katolički Božić, večera, porodica