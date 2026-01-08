Gradska opština Zemun je u okviru prazničnog festivala „Zemunska bajka”, 7. januara, na radost mališana upriličila lomljenje božićne česnice, teške više od 50 kilograma sa zlatnicima, saopšteno je iz ove opštine.

Sve do 18. janura, na programu „Zemunske bajke” biće kreativne radionice za decu, mini-muzički koncerti, zanimljivi filmovi i originalne svetlonsne i scenske instalacije. Posetioci mogu da uživaju u raznovrsnoj ponudi hrane i toplih napitaka, kao i u zimskom bazaru. Posebna atrakcija je ledena pista za klizanje koja privlači veliki broj mališana i odraslih željnih zimskih radosti, navodi se u saopštenju.