Inženjer JKP "Beograd put" Ivan Đokić izjavio je večeras da se uskoro završava čišćenje "ulica prvog prioriteta" od snega, a da će potom čistiti "ulice drugog prioriteta", na primer ka naselju "Stepa Stepanović" ili Kumodražu.

On je za Beogradsku hroniku RTS-a izjavio da je na ulice bačeno 320 tona industrijske soli, a da će tokom večeri početi da posipaju kalijumovu so koja daje bolje rezultate na nižim temperaturama pošto je ponegde temperatura i minus 11 stepeni Celzijusa. 

Đokić je kazao da "Beograd putu" pomažu radnici drugih komunalnih preduzeća. "Gradsko zelenilo" je danas za čišćenje trotoara angažovalo 350 radnika, a "Gradska čistoća" čiste prilaze pešačkim prelazima.

RTS kaže da je "Zelenilo" od jutros dobilo 50 poziva zbog prelomljenih grana i stabala drveća.

Kurir.rs/Beta

