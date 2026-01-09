Slušaj vest

Ulice su očišćene ali poluprazne, što važi i za Gazelu i za Brankov most.

Gradski prevoz jutros saobraća potpuno normalno po režimu za radni dan. Sve centralne saobraćajnice su potpuno očišćene i prohodne.

Screenshot 2026-01-09 091743.jpg
Foto: Naxi kamere printscreen

Trolejbusi i dalje ne saobraćaju i zamenjeni su autobusima. Na ulicama je 127 tramvaja, 13 elektroautobusa i 1.305 autobusa. Nema ni skraćivanja linija osim što linija 21 saobraća do naselja Medaković umesto do Učiteljskog naselja.

Kurir.rs/Naxi kamere

