Uobičajenih gužvi u Beogradu u vreme jutarnjeg špica, ovog jutra nema.
SVE CENTRALNE ULICE OČIŠĆENE, GUŽVI I ZASTOJA NEMA: Beograd i dalje poluprazan zbog praznika i zimskog raspusta, GSP ide uobičajeno za radni dan (FOTO)
Ulice su očišćene ali poluprazne, što važi i za Gazelu i za Brankov most.
Gradski prevoz jutros saobraća potpuno normalno po režimu za radni dan. Sve centralne saobraćajnice su potpuno očišćene i prohodne.
Foto: Naxi kamere printscreen
Trolejbusi i dalje ne saobraćaju i zamenjeni su autobusima. Na ulicama je 127 tramvaja, 13 elektroautobusa i 1.305 autobusa. Nema ni skraćivanja linija osim što linija 21 saobraća do naselja Medaković umesto do Učiteljskog naselja.
Kurir.rs/Naxi kamere
