Protekle noći u Beogradu nije bilo saobraćajnih nezgoda, a najviše poziva je bilo zbog povreda pri padu na snegu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Lekarske ekipe intervenisale su 118 puta, od čega 15 puta na javnim mestima. Kako su kazali u Hitnoj pomoći, veći broj poziva je bio i zbog osoba u alkoholisanom stanju.

Za savet lekara telefonom najčešće su se javljali astmatičari. Bilo je ukupno oko 1.700 telefonskih poziva.

Služba Hitne pomoći obavila je ukupno 111 intervencija, uključujući 12 na javnim mestima

Najčešće intervencije su bile vezane za pacijente sa hroničnim oboljenjima, poput hipertenzije, ali i onih sa simptomima gripa