Više od 40 digitalno restaurisanih domaćih filmova biće prikazano u Jugoslovenskoj kinoteci od sutra, 10. januara, do 21. februara, a sve projekcije će biti besplatne, najavila je ta ustanova.

Specijalni program pod nazivom "A1 Kinoteka maraton" biće održan u sali u Uzun Mirkovoj ulici svake večeri od 19 sati.

Na sajtu kinoteke piše da će program otvoriti projekcija filma "Ko to tamo peva" u kom glavne uloge tumače Pavle Vuisić, Dragan Nikolić, Danilo Bata Stojković i drugi.

Na repertoaru su i filmovi "Kad budem mrtav i beo", "Specijalno vaspitanje", "Lepota poroka", "Nacionalna klasa", "Nešto između", "Belo odelo" i drugi.