Nesvakidašnji snimak iz Beograda gleda se na mrežama.
Beograd
NORDIJSKA MODA STIGLA U BEOGRAD! Nesvakidašnja scena u centru grada: Moj deda je stari Beograđanin, pričao mi da se klizaljkama spuštao do Slavije! (VIDEO)
- Moj deda je stari Beograđanin i pričao mi je da se klizaljkama spuštao jedne godine ka Slaviji... Tako da mi je simpatično kad vidim čemu se sve ljudi iščuđavaju..., napisala je jedna Beograđanka u komentarima na Instagramu, mreži na kojoj je osvanuo video-snimak iz Beograda na kojem su ovekovečeni sugrađani koji su našli najbolji način da se po ovolikom snegu "transportuju" kroz grad.
- Na društvenim mrežama, ne znam da li primećujete, ali od kad su nam zime nikakve raspadamo se od virusa svake godine. Nadam se da će svaka zima biti ovakva jer dok smo imali prave zime bili smo zdraviji..., dodala je ova Beograđanka.
Kurir.rs/Instagram Serbialive_beograd
