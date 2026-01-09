Slušaj vest

- Moj deda je stari Beograđanin i pričao mi je da se klizaljkama spuštao jedne godine ka Slaviji... Tako da mi je simpatično kad vidim čemu se sve ljudi iščuđavaju..., napisala je jedna Beograđanka u komentarima na Instagramu, mreži na kojoj je osvanuo video-snimak iz Beograda na kojem su ovekovečeni sugrađani koji su našli najbolji način da se po ovolikom snegu "transportuju" kroz grad.

- Na društvenim mrežama, ne znam da li primećujete, ali od kad su nam zime nikakve raspadamo se od virusa svake godine. Nadam se da će svaka zima biti ovakva jer dok smo imali prave zime bili smo zdraviji..., dodala je ova Beograđanka.

Kurir.rs/Instagram Serbialive_beograd

Ne propustiteDruštvoUŽIVO SRBIJA NA UDARU LEDENOG TALASA! Danas je najhladniji dan, mrzne sve! U Sjenici - 17, ali kao da je - 20! RHMZ od zore niže upozorenja na ove 2 pojave
Beograd Srbija sneg zima vremenska prognoza temperatura
Beograd"SNEG NIKOG NIJE IZNENADIO" Oglasila se BG uprava i na laži o "letnjim gumama" GSP! Sve gradske službe u punom kapacitetu angažovane su na čišćenju (FOTO)
sneg u Beogradu