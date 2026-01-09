Slušaj vest

Autobuske, tramvajske i trolejbuske linije Gradskog saobraćajnog preduzeća saobraćaju bez većih problema, rekli su danas iz GSP-a.

Iz tog preduzeća su rekli da nema promena na saobraćajnim linijama zbog vremenskih neprilika u Beogradu, naglasivši da je tokom dana bilo sporadičnih zastoja na pojedinim lokacijama.

- Imali smo sporadične zastoje na potezu od Ulice Cara Dušana do Ulice 27. marta zbog nesavesnih građana, kao i na raskrsnici sa Francuskom ulicom i Cara Dušana, jer nesavesni građani nepropisno parkiraju svoja vozila - naveli su iz GSP-a.

Dodali su da je tokom dana došlo do zastoja u tramvajskom saobraćaju na Bulevaru oslobođenja zbog gubitka napona.

Trole nisu išle zbog leda na kontaktnoj mreži

Kada je reč o radu i saobraćaju trolejbuskih linija, naglasili su da danas trolejbusi na linijama 19, 21, 22, 28 i 29 nisu izašli na ulice zbog leda na kontaktnoj mreži.

Takođe, istakli su da se autobuska linija 21a, koja je ranije bila preusmerena, vratila na svoju prvobitnu trasu Slavija - Učiteljsko naselje.

- Imali smo preusmeravanje na liniji 21a, ali i to je rešeno, vraćena je na svoju redovnu trasu. Drugih izmena nema, osim onih koji se dešavaju svakodnevno zbog nesavesnog parkiranja na tramvajskim šinama", istakli su iz GSP-a.

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteBeogradTrubači uleteli u gradski prevoz obučeni kao Deda Mraz pa napravili haos: Svi putnici gledali u njih, ovo se ne viđa svaki dan FOTO
trubači u autobusu 56
Beograd"PRVO SAM MISLILA DA JE NEČIJA TORBA, A SVE VREME OSEĆAM..." Beograđanku deda pipkao u prevozu, evo kako se odbranila! U prepunom autobusu nastao muk
Novi autobusi GSP, foto Jakov Milosevic (10).JPG
BeogradIZMENE U SAOBRAĆAJU OD NOĆAS U BULEVARU KRALJA ALEKSANDRA: Ovi tramvaji se privremenio ukidaju, uvode se nove linije i izmene trase
WhatsApp Image 2025-04-14 at 09.03.36_918f87a0 copy.jpg
BeogradIzmene saobraćaja zbog vojne parade u Beogradu: Kada počinju i koje ulice će biti zatvorene - detaljan spisak ulica
IMG_20250728_194636.jpg