Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu idanas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

  • Novi Beograd, Delta city, autobus 11-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradJEDNA SAOBRAĆAJKA TOKOM NOĆI U BEOGRADU: Povređen muškarac (43), prevezen u Univerzitetski klinički centar Srbije
IMG_20260108_122407 copy.jpg
BeogradDanas možete pokazati humanost na delu i nekome spasiti život! Evo i gde
žena drži maketu srca na kojoj je zalepljen flaster
BeogradJAVNI PREVOZ U BEOGRADU FUNKCIONIŠE BEZ VEĆIH PROBLEMA Oglasio se GSP: Ove linije su u prekidu zbog leda
BeogradNORDIJSKA MODA STIGLA U BEOGRAD! Nesvakidašnja scena u centru grada: Moj deda je stari Beograđanin, pričao mi da se klizaljkama spuštao do Slavije! (VIDEO)
Screenshot 2026-01-09 105308.jpg