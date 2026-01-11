Slušaj vest

Beogradski Institut za transfuziju krvi Srbije apelovao je na sve punoletne sugrađane da tokom naredne nedelje daju krv u akciji sa sloganom "Pokloni život davanjem krvi".

Osim u toj ustanovi, koja se nalazi u Svetog Save 39 i gde se krv može dati radnim danom od 7 do 19 i subotom i praznicima od 8 do 15 časova, akcije će se sprovoditi i na terenu, prenosi Beoinfo.

U utorak, 13. januara, transfuziološki autobus će biti ispred "Starog Merkatora" od 10 do 14 sati, dan kasnije u istom vremenskom periodu nalaziti ispred prostorija "Beograd-puta" na Zvezdari, kada će akcija biti organizovana i za zaposlene u Fabrici energetske opreme u Lazarevcu od 9 do 15 časova.

U četvrtak, 15. januara, autobus će biti na raskrsnici ulica Vojislava Ilića i Ustaničke od 11 do 16 časova, a krv se može dati i u Crvenom krstu Obrenovca od 9 do 14 ili Agenciji za privredne registre na Starom gradu od 8 do 13 sati.

Za kraj naredne nedelje planirano je nekoliko akcija, i to u subotu, 17. januara, ispred novobeogradskog "Imo autlet centra" i ispred Šoping centra "Karaburma" od 11 do 15 časova.