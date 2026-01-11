POKLONI ŽIVOT DAVANJEM KRVI! Apel svim punoletnim Beograđanima - dajte krv: Evo na kojim mestima ćete tokom sledeće nedelje moći da učinite dobro delo
Beogradski Institut za transfuziju krvi Srbije apelovao je na sve punoletne sugrađane da tokom naredne nedelje daju krv u akciji sa sloganom "Pokloni život davanjem krvi".
Osim u toj ustanovi, koja se nalazi u Svetog Save 39 i gde se krv može dati radnim danom od 7 do 19 i subotom i praznicima od 8 do 15 časova, akcije će se sprovoditi i na terenu, prenosi Beoinfo.
U utorak, 13. januara, transfuziološki autobus će biti ispred "Starog Merkatora" od 10 do 14 sati, dan kasnije u istom vremenskom periodu nalaziti ispred prostorija "Beograd-puta" na Zvezdari, kada će akcija biti organizovana i za zaposlene u Fabrici energetske opreme u Lazarevcu od 9 do 15 časova.
U četvrtak, 15. januara, autobus će biti na raskrsnici ulica Vojislava Ilića i Ustaničke od 11 do 16 časova, a krv se može dati i u Crvenom krstu Obrenovca od 9 do 14 ili Agenciji za privredne registre na Starom gradu od 8 do 13 sati.
Za kraj naredne nedelje planirano je nekoliko akcija, i to u subotu, 17. januara, ispred novobeogradskog "Imo autlet centra" i ispred Šoping centra "Karaburma" od 11 do 15 časova.
U nedelju, 18. januara, transfuziološki tim će biti u tržnom centru "BIG Rakovica" takođe od 11 do 15 časova.