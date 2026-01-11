Slušaj vest

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 28 minuta nakon ponoći, na uglu ulica Vitanovačke i Vojvode Stepe, prilikom udarca automobila u banderu lakše su povređeni mladić (19) i žena (25), koji su sa lakšim povredama prevezeni u Urgentni centar, dok su dve osobe povređene u još dve saobraćajne nezgode zbrinute na licu mesta.

Tokom noći Hitna pomoć imala je ukupno 124 intervencije, od kojih je 19 bilo na javnom mestu.

Na javnim mestima najviše intervencija bilo je zbog padova, a pacijenti su sa ortopedskim povredama prevoženi u dežurne zdravstvene ustanove.

Pacijenti su zvali i zbog problema sa disanjem i visokim krvnim pritiskom, kao i zbog hroničnih bolesti.

