Zbog poledice na ulicama od jutros je u Beogradu izmenjeno više linija Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP).
IZMENJENO VIŠE LINIJA GRADSKOG PREVOZA ZBOG POLEDICE: 13 linija saobraća alternativnim trasama
Trolejbusi na liniji 21 nisu saobraćali jer su bili blokirani na početnoj stanici.
Od jutros su zbog poledice izmenjene linije gradskog prevoza su: 18, 20, 25, 25P, 26, 38, 47, 48, 59, 94, 74, 75 i 95, navodi GSP.
Iz GSP-a su naveli da zavisi od vremenske situacije, kao i od službi za čišćenje puteva, kada će ove izmene biti ukinute.
Na ulicama je od jutros ukupno 861 vozila GSP-a, od čega 71 tramvaj, 51 trolejbus i 739 autobusa, koji saobraćaju po nedeljnom redu vožnje.
