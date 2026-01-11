Slušaj vest

Trolejbusi na liniji 21 nisu saobraćali jer su bili blokirani na početnoj stanici.

Od jutros su zbog poledice izmenjene linije gradskog prevoza su: 18, 20, 25, 25P, 26, 38, 47, 48, 59, 94, 74, 75 i 95, navodi GSP.

Iz GSP-a su naveli da zavisi od vremenske situacije, kao i od službi za čišćenje puteva, kada će ove izmene biti ukinute.