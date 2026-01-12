Slušaj vest

Objedinjeni video-nadzor bi do marta trebalo da bude postavljen u svim beogradskim vrtićima nakon čega će početi da radi, kao što je bio slučaj i sa nadzorom u osnovnim školama, kaže zamenica gradonačelnika Beograda Vesna Vidović.

Istakla je da su i pre uvođenja objedinjenog video-nadzora u školama, one imale kamere, ali se nije znalo ko gleda sadržaj, a sada se zna jer to čine licencirani operateri koji imaju pristup kamerama.

Zamenica gradonačelnika Beograda Vesna Vidović rekla je da već deset meseci postoji jedinstven video-nadzor u osnovnim školama, gde 5.000 kamera prati šta se zbiva u dvorištima škola.

- Smanjena je i upotreba nedozvoljenih stvari i supstanci u školama. Sprečena je i trgovina drogom u jednom dvorištu. Lice je uočilo da je ostavljena kesica u spravi za vežbanje, nakon čega je reagovano i osoba je uhapšena - navela je Vidovićeva.

Veruje da će tako pozitivnih efekata biti i u beogradskim vrtićima.

Vesna Vidović o pametnim kamerama u školama Foto: Kurir Televizija

Licencirani operateri imaće pristup sadržaju sa kamera

Na pitanje ko može da gleda sadržaj sa postavljenih kamera, zamenica gradonačelnica je rekla da je i pre postavljanja ovog objedinjenog sistema u školama, većina škola imala video-nadzore za koje se nije znalo ko ih je gledao, a sada se zna, a to su, kako kaže, licencirani operateri koji prate šta se dešava na kamerama.

Objasnila je da, ukoliko operateri primete incident, on se prijavi MUP-u i službi obezbeđenja Grada, policija procenjuju da li izlazi na teren, a njihove patrole svakako izlaze na teren da vide šta se desilo.

Napomenula je da škole koje imaju svoje kamere – i dalje ih imaju, imaju i školske policajce, a mnogo je pozitivnih primera gde su direktori škola zahvalni službi Grada Beograda zbog brze reakcije.