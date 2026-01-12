Slušaj vest

Ovog 9. januara Srbija se suočila sa pravim zimskim hladnoćama. Najniža temperatura izmerena je u Sjenici, Požegi i Smederevskoj Palanci i iznosila je minus 17 stepeni! Ipak, ovo nije najniža temperatura koja je zabeležena u Srbiji.

Prethodnih dana zima je napravila brojne probleme širom zemlje. Beograd je tokom zime 1928/29. beležio ekstremnu hladnoću, a temperature su se spuštale i ispod -25 stepeni.

Na ovu hladnu zimu podsetilo je JP "Beograd vode".

beograd zima sneg
Zima 1928/29. godine Foto: TT/beogradvode

- U Beogradu je tokom zime 1928/29. godine, najniža temperatura dosegla čak 25,5 stepeni ispod nule. Reka Sava je te zime čak dva meseca bila potpuno zaleđena. Te zime su Beograđani preko Save išli peške - naveli su u objavi na Tiktoku.

 - Baka mi je pričala da je tada peške prelazila Savu. Tada je imala 25 godina - navela je jedna korisnica u komentarima.

beograd zima sneg
Reka Sava bila je potpuno zaleđena dva meseca Foto: TT/beogradvode

Oštra je bila i zima 1865. širom Evrope, a posebno je pogodila Beograd. Temperature su danima bile ispod nule, sneg je padao neprekidno, a led je okovao grad.

beograd zima sneg
Beograđani su te zime preko Save išli peške Foto: TT/beogradvode

Ne propustiteDruštvoOvakvo čišćenje snega još niste videli! Muškarac se snašao i bez lopate, a iskoristio nešto što svi imamo u svom domu: Evo o čemu je reč i nećete verovati!
shutterstock_2588478753.jpg
DruštvoOvog datuma otopljenje, temperatura ide u plus! Ristić označio kad stiže promena vremena, detaljna prognoza za januar
Ivan Ristić sneg
DruštvoSneg okovao Srbiju, a tek će da veje! Ova mesta su na udaru: Bez struje ostalo 15 opština, vanredno u 9 opština
Beograd Srbija sneg zima vremenska prognoza temperatura
SrbijaHODAJU SAMI U KOLONI I SVI SE PITAJU SAMO JEDNO! Fotografija snimljena na Zlatiboru GAĐA U SRCE: Zabrinjavajući prizor među nanosima snega! (FOTO)
1767714061IMG_6192.jpeg

Pažnja vozači! Ovo je jedini način da tokom ledenih dana ostanete bezbedni - Stručnjak za Kurir otkrio u čemu je ključ vožnje po snegu Izvor: Kurir televizija