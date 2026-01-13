Muškarac star 44 godine lakše je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Beogradu, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.
SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA AUTO-PUTU U BEOGRADU: Povređeni hitno prebačen u bolnicu, Hitna pomoć tokom noći imala pune ruke posla
Udes se dogodio u 20.54 na auto-putu, a povređeni je prevezen u bolnicu.
Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 95 puta, a od toga je 18 intervencija bilo na javnom mestu, i to uglavnom zbog padova i lomova na ledu.
Hronični bolesnici su se najviše javljali za pomoć.
