Udes se dogodio u 20.54 na auto-putu, a povređeni je prevezen u bolnicu.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 95 puta, a od toga je 18 intervencija bilo na javnom mestu, i to uglavnom zbog padova i lomova na ledu.

Hronični bolesnici su se najviše javljali za pomoć.

