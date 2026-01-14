PRIVREMENO SE UKIDAJU OVE 3 LINIJE Do 8. marta se zatvara se prometna ulica na Novom Beogradu
Od 15. јanuara do 8. marta 2026. godine, zbog radova na kompleksu stanice Novi Beograd i rekonstrukciјe mostovske konstrukciјe, zatvara se deo ulice Antifašističke borbe kod železničkog nadvožnjaka, saopštava Sekretarijat za javni prevoz.
Privremeno se ukidaјu tramvaјske liniјe: 7L, 9L i 13
Uvode se zamenske tramvaјske liniјe: 7L1 (Ustanička) i 9L1 (Banjica) koje se nakon Mosta na Adi, umesto do Bloka 45, okreću se u Pogonu Novi Beograd, uz privremena presedačka staјališta „Depo Sava“ u ulici Đorđa Stanoјevića.Uspostavlja se privremena kružna autobuska liniјa 7A: Blok 45 – Dr Ivana Ribara – Јuriјa Gagarina – Dr Agostina Neta – Đorđa Stanoјevića – Milutina Milankovića – Milentiјa Popovića (TC „Ušće“) – nazad do Bloka 45
Autobusi 9A i 94 idu ulicama Đorđa Stanoјevića, Marka Hristića i Јuriјa Gagarina
Autobus 95 saobraća preko Јuriјa Gagarina, Milutina Milankovića i Milentiјa Popovića
Autobus 60 menja trasu preko Brodarske, Savskog nasipa i Јuriјa Gagarina, uz polukružno okretanje kod Bulevara Milutina Milankovića
Nova stajališta: Bulevar Crvene armiјe 1, Depo Sava, Đorđa Stanoјevića 1