Slušaj vest

Od 15. јanuara do 8. marta 2026. godine, zbog radova na kompleksu stanice Novi Beograd i rekonstrukciјe mostovske konstrukciјe, zatvara se deo ulice Antifašističke borbe kod železničkog nadvožnjaka, saopštava Sekretarijat za javni prevoz.

Privremeno se ukidaјu tramvaјske liniјe: 7L, 9L i 13

Uvode se zamenske tramvaјske liniјe: 7L1 (Ustanička) i 9L1 (Banjica) koje se nakon Mosta na Adi, umesto do Bloka 45, okreću se u Pogonu Novi Beograd, uz privremena presedačka staјališta „Depo Sava“ u ulici Đorđa Stanoјevića.Uspostavlja se privremena kružna autobuska liniјa 7A: Blok 45 – Dr Ivana Ribara – Јuriјa Gagarina – Dr Agostina Neta – Đorđa Stanoјevića – Milutina Milankovića – Milentiјa Popovića (TC „Ušće“) – nazad do Bloka 45

Autobusi 9A i 94 idu ulicama Đorđa Stanoјevića, Marka Hristića i Јuriјa Gagarina

Autobus 95 saobraća preko Јuriјa Gagarina, Milutina Milankovića i Milentiјa Popovića

Autobus 60 menja trasu preko Brodarske, Savskog nasipa i Јuriјa Gagarina, uz polukružno okretanje kod Bulevara Milutina Milankovića

Nova stajališta: Bulevar Crvene armiјe 1, Depo Sava, Đorđa Stanoјevića 1

Ne propustiteSrbijaIMA STRUJE I VODE, PUTEVI PROHODNI: Na području malozvorničke opštine
MALI ZVORNIK - Štab.jpg
SrbijaPUTEVI SRBIJE IMAJU VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE VOZAČE Savetuje se poseban oprez u vožnji, zimska oprema obavezna! Evo šta je neophodno da imate FOTO
IMG_20260104_203301.jpg
HronikaAUTOM VUKLI SANKE, DVE MALOLETNICE ZAVRŠILE U BOLNICI! Užas u Kraljevu: Nakon što su devojke pale, na njih NALETELO DRUGO VOZILO! Policija odmah reagovala
xxxx03-news1-dado-djilas.jpg
DruštvoSTIŽU NEVIDILJIVI RADARI, A KAZNE ĆE ZA OVE PREKRŠAJE IĆI I PREKO 1000 EVRA, PLUS ZATVOR: Evo koje će sve prekršaje detektovati i gde će biti postavljeni
shutterstock_145175560.jpg