Večeras je došlo do incidenta na autobuskoj liniji 83, prilikom čega je razbijena šoferšajbna na gradskom autobusu. 

- Na autobuskoj liniji 83, preko puta Palata Srbija, dogodio se incident u kojem su deca gađala autobus komadima leda i ledenicama - navodi se uz podeljene fotografije na Instagram stranici "nbgd.vesti". 

Srećom, kako se dodaje, niko od putnika nije povređen, ali je pričinjena veća materijalna šteta. 

Trenutno nema zvanične potvrde o ovom incidentu. 

Kurir.rs

