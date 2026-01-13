Večeras je došlo do incidenta na autobuskoj liniji 83 kod Palate Srbija, kada su deca gađala gradski autobus komadima leda i ledenicama
DECA GAĐALA AUTOBUS KAMENICAMA I LEDENICAMA! Incident na liniji 83: Razbijena šoferšajbna, pričinjena velika materijalna šteta (FOTO)
Večeras je došlo do incidenta na autobuskoj liniji 83, prilikom čega je razbijena šoferšajbna na gradskom autobusu.
- Na autobuskoj liniji 83, preko puta Palata Srbija, dogodio se incident u kojem su deca gađala autobus komadima leda i ledenicama - navodi se uz podeljene fotografije na Instagram stranici "nbgd.vesti".
Srećom, kako se dodaje, niko od putnika nije povređen, ali je pričinjena veća materijalna šteta.
Trenutno nema zvanične potvrde o ovom incidentu.
Kurir.rs
