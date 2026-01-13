Stanari su u panici napustili objekat, a policija i vatrogasci su na terenu
Evakuacija
EKSPLOZIJA NA PALILULI? Panika u stambenoj zgradi, stanari BEŽALI NAPOLJE: Na terenu veliki broj vatrogasaca i policije
Slušaj vest
Večeras je u ulici Zdravka Čelara na Paliluli, prema nezvaničnim informacijama, došlo do eksplozije u stambenoj zgradi.
Stanari su u panici počeli da beže iz zgrade kada su primetili veliki dim, prenose društvene mreže.
Nije poznato šta je eksplodiralo, kao ni da li ima povređenih.
Veliki broj policije i vatrogasaca nalazi se na terenu, a više informacija će biti poznato nakon uviđaja.
Kurir.rs/Blic
Reaguj
Komentariši