Večeras je u ulici Zdravka Čelara na Paliluli, prema nezvaničnim informacijama, došlo do eksplozije u stambenoj zgradi.

Stanari su u panici počeli da beže iz zgrade kada su primetili veliki dim, prenose društvene mreže. 

Nije poznato šta je eksplodiralo, kao ni da li ima povređenih.

Veliki broj policije i vatrogasaca nalazi se na terenu, a više informacija će biti poznato nakon uviđaja. 

Kurir.rs/Blic

