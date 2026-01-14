Jedno veče napio se moj brat u gradu i šalje mi poruku:

- Dođi po mene u centar, napio sam se.

Upalim ja auto, odem po njega, ubacim ga u auto, odvezem ga kući i smestim ga u krevet.

Posle 10 minuta stiže mi poruka:

- Ne moraš doći, već sam kod kuće.